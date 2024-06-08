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        Doğu Akdeniz'deki bunaltıcı sıcaklar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki bunaltıcı sıcaklar günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 14:48 Güncelleme: 08.06.2024 - 14:48
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        Doğu Akdeniz'deki bunaltıcı sıcaklar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki bunaltıcı sıcaklar günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

        Termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği Adana'da, bunaltıcı hava nedeniyle vatandaşların sıkça tercih ettiği caddeler boş kaldı.

        Sıcak hava nedeniyle bazı kişiler tehlikeli olmasına rağmen sulama kanallarına girerek serinlemeye çalıştı.

        - Mersin

        Mersin'de hava sıcaklığı 33 dereceye ulaştı. Nem oranının yüzde 54'e çıktığı şehirde cadde ve bulvarların sakin olduğu gözlendi.

        Kentte dışarıya çıkanlar, güneşten korunmak için park ve mesire alanlarındaki gölgelikleri tercih etti, ağaçların altında dinlenmeye çalıştı.

        - Hatay

        Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü Hatay'da caddeler boş kaldı, bazı vatandaşlar Defne ilçesindeki Harbiye Şelalesi'nde serinlemeye çalıştı. Şelalenin olduğu bölgeyi gezen vatandaşlar fotoğraf çekilip alışveriş yaptı.

        İskenderun ilçesinde ise dışarıya çıkanlar, güneşten korunmak için park ve mesire alanlarına tercih etti.

        Arsuz ilçesinde de bazı vatandaşlar denize girerek serinlemeye çalıştı.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de hava sıcaklığının artmasıyla termometreler 41 dereceyi gösterdi.

        Bazı vatandaşlar bunaltıcı havadan korunmak için kapalı mekanlarda durmayı tercih ederken dışarıda işi olanlar ise gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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