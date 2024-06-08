Adana'da apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çatıdan apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çatıdan apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yenibaraj Mahallesi'ndeki bir apartmanda havalandırma boşluğundan kedi sesi duyan bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi Cankur ekipleri yan binanın havalandırmasından içeri girerek kedinin bulunduğu yeri tespit etti.
İki binanın havalandırma boşlukları arasındaki duvarın kırılmasının ardından bulunduğu yerden kurtarılan yavru kedi, apartman sakinlerine teslim edildi.
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