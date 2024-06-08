Adana'da ormana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı.
Söğütlü Mahallesi’nde mahsulü toplanmış tarlada çıkan anız yangını çevredeki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler yönlendirildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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