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        Adana'da ormana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 23:29 Güncelleme: 08.06.2024 - 23:29
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        Adana'da ormana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı.

        Söğütlü Mahallesi’nde mahsulü toplanmış tarlada çıkan anız yangını çevredeki ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler yönlendirildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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