Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de YKS ikinci oturumu başladı

Adaylar, 10.15'te başlayan sınavda ter dökerken okul dışındaki aileleri ve yakınları da başarıları için dua etti.

Görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş kağıtları kontrol edilen adaylar, içeriye alındı.

Adana'da adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen AYT için erken saatlerde okullara gitti.

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