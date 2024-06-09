Adana'da "gönüllü cankurtaran"ların sulama kanalı nöbeti
Adana'da 8 arkadaş, sulama kanallarındaki boğulma vakalarının önüne geçmek için boş vakitlerinde gönüllü olarak cankurtaranlık yapıyor.
Adana'da 8 arkadaş, sulama kanallarındaki boğulma vakalarının önüne geçmek için boş vakitlerinde gönüllü olarak cankurtaranlık yapıyor.
Yaz sezonunda bölgedeki otel ve plajlarda çalışan 8 kişi, boğulma olaylarını engellemek amacıyla boş vakitlerinde sulama kanallarının çevresinde de nöbet tutuyor.
Merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde bir araya gelen 8 arkadaş, serinlemek için suya girmek isteyenleri tehlikelere karşı uyarıyor. Gönüllüler, yasağa ve uyarılara karşın kanallara giren kişilere müdahale ediyor.
Kanal çevresinde nöbet tutan Can Şimşek, AA muhabirine, sulama kanallarının yüzmeye uygun olmadığını söyledi.
Can kayıplarının önüne geçmek için arkadaşlarıyla nöbet tuttuğunu belirten Şimşek, "Amacımız kardeşlerimizin sulama kanallarına girmemesini sağlamak. Yüzme bilinse bile kanallar tehlikeli, hızlı akıntı var. Buralarda yüzme bilenlerin de boğulduğunu biliyoruz. Giren olursa arkadaşlarla müdahale ediyoruz." diye konuştu.
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