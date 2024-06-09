Adana'da "gönüllü cankurtaran"ların sulama kanalı nöbeti

Adana'da 8 arkadaş, sulama kanallarındaki boğulma vakalarının önüne geçmek için boş vakitlerinde gönüllü olarak cankurtaranlık yapıyor.

Yaz sezonunda bölgedeki otel ve plajlarda çalışan 8 kişi, boğulma olaylarını engellemek amacıyla boş vakitlerinde sulama kanallarının çevresinde de nöbet tutuyor.

Merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde bir araya gelen 8 arkadaş, serinlemek için suya girmek isteyenleri tehlikelere karşı uyarıyor. Gönüllüler, yasağa ve uyarılara karşın kanallara giren kişilere müdahale ediyor.