Adana'da hemşire Saniye Arslan cinayeti protesto edildi

Adana'da Genç Sağlık Sendikası üyeleri ve sağlık çalışanları, dün hemşire Saniye Arslan'ın eski eşi tarafından öldürülmesini protesto etti.

Arslan'ın (40) görev yaptığı Yüreğir Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen mesai arkadaşları ve sendika üyeleri, şiddet karşıtı sloganlar attı.

Genç Sağlık Sendikası Kadınlar Komisyonu Başkanı Sevda Koca, kadın cinayetlerinin son bulması için çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, "Kadına yönelik şiddet, sadece şiddete maruz kalan bireyin değil hepimizin sorunudur. Bu sorunu çözmek de hepimizin sorumluluğundadır." dedi.