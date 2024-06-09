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        Adana'da hemşire Saniye Arslan cinayeti protesto edildi

        Adana'da Genç Sağlık Sendikası üyeleri ve sağlık çalışanları, dün hemşire Saniye Arslan'ın eski eşi tarafından öldürülmesini protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 14:56 Güncelleme: 09.06.2024 - 14:56
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        Adana'da hemşire Saniye Arslan cinayeti protesto edildi
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        Adana'da Genç Sağlık Sendikası üyeleri ve sağlık çalışanları, dün hemşire Saniye Arslan'ın eski eşi tarafından öldürülmesini protesto etti.

        Arslan'ın (40) görev yaptığı Yüreğir Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen mesai arkadaşları ve sendika üyeleri, şiddet karşıtı sloganlar attı.

        Genç Sağlık Sendikası Kadınlar Komisyonu Başkanı Sevda Koca, kadın cinayetlerinin son bulması için çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, "Kadına yönelik şiddet, sadece şiddete maruz kalan bireyin değil hepimizin sorunudur. Bu sorunu çözmek de hepimizin sorumluluğundadır." dedi.

        - 2 çocuğuna eğitim hayatları boyunca burs

        Arslan'ın ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileyen Koca, "Saniye Hanım'ın geride bıraktığı 2 çocuğuna eğitim hayatları boyunca burs vereceğiz. Gücümüz yettiğince evlatlarının yanında olacağız. Adını, Adana şubemize vererek daima yaşatacağız." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından katılımcılar, Arslan'ın hastanedeki birimine karanfil bıraktı, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

        Merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde dün İhsan Uğurlu (61), takip ettiği eski eşi Saniye Arslan'ı işe gitmek için otomobiline bindiği sırada tabancayla ateş ederek öldürmüş, sonrasında aynı silahla intihar etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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