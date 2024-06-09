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        Doğu Akdeniz'de sıcak hava etkisini sürdürüyor

        Adana, Mersin ve Hatay'da yüksek nem oranı ve sıcak hava vatandaşları bunalttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 15:27 Güncelleme: 09.06.2024 - 15:27
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        Doğu Akdeniz'de sıcak hava etkisini sürdürüyor
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        Adana, Mersin ve Hatay'da yüksek nem oranı ve sıcak hava vatandaşları bunalttı.

        Hissedilen hava sıcaklığının 38 dereceye ulaştığı Adana'da nem oranı yüzde 55'i geçti, cadde ve sokaklar boş kaldı.

        Merkez Seyhan ilçesinde bazı çocuklar, tehlikeye ve uyarılara rağmen sulama kanallarına girdi.

        - Mersin

        Mersin'de hava sıcaklığı 33 dereceye, nem oranı da yüzde 64'e çıktı.

        Sahilde yürüyüş yapanlar, dinlenmek için gölgelik alanları tercih etti.

        - Hatay

        Sıcaklığın 34 derece ölçüldüğü Hatay'da da yüzde 65'i aşan nem oranı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Bunaltıcı havanın etkisiyle merkez Antakya ilçesindeki sokaklarda sakinlik gözlemlendi.

        Pazar gününü parklarda değerlendiren bazı vatandaşlar, güneşten korunmak için ağaçların gölgesinde vakit geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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