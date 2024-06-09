Doğu Akdeniz'de sıcak hava etkisini sürdürüyor

Pazar gününü parklarda değerlendiren bazı vatandaşlar, güneşten korunmak için ağaçların gölgesinde vakit geçirdi.

Sahilde yürüyüş yapanlar, dinlenmek için gölgelik alanları tercih etti.

Merkez Seyhan ilçesinde bazı çocuklar, tehlikeye ve uyarılara rağmen sulama kanallarına girdi.

Adana, Mersin ve Hatay'da yüksek nem oranı ve sıcak hava vatandaşları bunalttı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.