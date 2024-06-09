Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme uçağı, helikopter ve arazözler yönlendirildi.

Akkuyu bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.