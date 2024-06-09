Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        GÜNCELLEME - Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 19:32 Güncelleme: 09.06.2024 - 19:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Akkuyu bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme uçağı, helikopter ve arazözler yönlendirildi.

        Yangın söndürme çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi.

        Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gantz, kabineden istifa ettiğini duyurdu
        Gantz, kabineden istifa ettiğini duyurdu
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor
        Fenerbahçe'de üçüncü Ali Koç dönemi!
        Fenerbahçe'de üçüncü Ali Koç dönemi!
        "Fenerbahçe'de demokrasi şöleni"
        "Fenerbahçe'de demokrasi şöleni"
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!
        Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!
        Alman devi Semih'in peşinde
        Alman devi Semih'in peşinde
        Üniversite adaylarının sınav maratonu sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        Üniversite adaylarının sınav maratonu sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Evlendiler
        Evlendiler
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"

        Benzer Haberler

        Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı
        Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı
        Adana'da velilerin kurduğu tiyatro topluluğu, öğrencilerin karşısına çıktı
        Adana'da velilerin kurduğu tiyatro topluluğu, öğrencilerin karşısına çıktı
        Adana'da orman yangını; 2,5 saatte kontrol altında (2)
        Adana'da orman yangını; 2,5 saatte kontrol altında (2)
        Sağlıkçılar, eski eşinin öldürdüğü hemşirenin masasına karanfil bıraktı
        Sağlıkçılar, eski eşinin öldürdüğü hemşirenin masasına karanfil bıraktı
        Doğu Akdeniz'de sıcak hava etkisini sürdürüyor
        Doğu Akdeniz'de sıcak hava etkisini sürdürüyor
        Adana'da hemşire Saniye Arslan cinayeti protesto edildi
        Adana'da hemşire Saniye Arslan cinayeti protesto edildi