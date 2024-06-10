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        Adana'da 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü operasyonla yakalandı

        Adana'da firari hükümlü jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 08:08 Güncelleme: 10.06.2024 - 08:08
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        Adana'da 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü operasyonla yakalandı
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        Adana'da firari hükümlü jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü H.T'nin (60) Seyhan ilçesinde olduğunu tespit etti.

        Kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 yıldır firari olduğu belirtilen H.T'yi yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.T. cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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