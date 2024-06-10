Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da boru ve sayaç çaldığı iddia edilen sanığa 10 yıla kadar hapis istemi

        Adana'da bir evden su borusu ve elektrik sayacı çaldığı öne sürülen sanık hakkında 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 10:04 Güncelleme: 10.06.2024 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da boru ve sayaç çaldığı iddia edilen sanığa 10 yıla kadar hapis istemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da bir evden su borusu ve elektrik sayacı çaldığı öne sürülen sanık hakkında 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Müştekiler H.Ö. ve A.T'nin merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki ortak ikametinden 14 Temmuz 2023'te hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere salıverilen G.T. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanığın hırsızlık suçundan 10 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, boş durumdaki ikameti kontrol etmeye giden müştekilerin, G.T'yi su borusu ve elektrik sayacını çalarken gördükleri, kaçan sanığın kovalamaca sonucu yakalanıp polise teslim edildiği belirtildi.

        Suçlamayı kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı
        Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Stoperlere vize yok!
        Stoperlere vize yok!
        Ruhi ağaçtan düştü! Şirin öldü!
        Ruhi ağaçtan düştü! Şirin öldü!
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        Sivas'ta 4 günde 2'nci büyük acı!
        Sivas'ta 4 günde 2'nci büyük acı!
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Taşıyıcı anne itirafı: Baba aramadım
        Taşıyıcı anne itirafı: Baba aramadım
        O emeklilerin çalışması yasak
        O emeklilerin çalışması yasak
        Zap Suyu'nda yüreğimiz yandı! Ayşe öğretmeni kaybettik!
        Zap Suyu'nda yüreğimiz yandı! Ayşe öğretmeni kaybettik!
        O yarışmaların ürküten gerçekleri!
        O yarışmaların ürküten gerçekleri!
        Apartmanda kar maskeli cinayet!
        Apartmanda kar maskeli cinayet!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        İsrail Savaş Kabinesi'nde kriz!
        İsrail Savaş Kabinesi'nde kriz!
        Yüksek sıcaklık ve sağanak uyarısı
        Yüksek sıcaklık ve sağanak uyarısı
        Güneş kremleri nasıl kullanılmalı, ne sıklıkta sürülmeli?
        Güneş kremleri nasıl kullanılmalı, ne sıklıkta sürülmeli?
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele

        Benzer Haberler

        Adana'da 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü operasyonla ya...
        Adana'da 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü operasyonla ya...
        GÜNCELLEME - Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı
        Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı
        Adana'da velilerin kurduğu tiyatro topluluğu, öğrencilerin karşısına çıktı
        Adana'da velilerin kurduğu tiyatro topluluğu, öğrencilerin karşısına çıktı
        Adana'da orman yangını; 2,5 saatte kontrol altında (2)
        Adana'da orman yangını; 2,5 saatte kontrol altında (2)
        Sağlıkçılar, eski eşinin öldürdüğü hemşirenin masasına karanfil bıraktı
        Sağlıkçılar, eski eşinin öldürdüğü hemşirenin masasına karanfil bıraktı