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        Adana'da evde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 sanığa 15'er yıl hapis istemi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evde uyuşturucu sattığı iddia edilen 1'i tutuklu 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 11:07 Güncelleme: 10.06.2024 - 11:07
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        Adana'da evde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 sanığa 15'er yıl hapis istemi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evde uyuşturucu sattığı iddia edilen 1'i tutuklu 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        İlçedeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 19 Nisan'da tutuklanan G.K. ile tutuksuz İ.K. ve N.K. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine polisler tarafından Kiremithane Mahallesi'nde bulunan bir eve düzenlenen operasyonda, sanık G.K'nin sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu gece vakti otomobille yanına gelen kişiye satarken yakalandığı, İ.K. ve N.K'nin ise evin önünde gözcülük yaptığı belirtildi.

        Operasyonda ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1750 lira, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği bilgisi de iddianamede yer aldı.

        İddianamede sanıkların, "kişisel kullanımı aşacak" miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandıkları anlatılarak, G.K. ve İ.K. ve N.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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