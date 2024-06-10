Adana'da evde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 sanığa 15'er yıl hapis istemi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evde uyuşturucu sattığı iddia edilen 1'i tutuklu 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlçedeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 19 Nisan'da tutuklanan G.K. ile tutuksuz İ.K. ve N.K. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine polisler tarafından Kiremithane Mahallesi'nde bulunan bir eve düzenlenen operasyonda, sanık G.K'nin sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu gece vakti otomobille yanına gelen kişiye satarken yakalandığı, İ.K. ve N.K'nin ise evin önünde gözcülük yaptığı belirtildi.