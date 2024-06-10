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        Adana'da arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 19 yıl 6 ay hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde arkadaşını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 12:38 Güncelleme: 10.06.2024 - 12:38
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        Adana'da arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 19 yıl 6 ay hapis
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde arkadaşını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İ.E, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları mahkemede hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında sanık İ.E'nin kaynakçılık yapmak amacıyla satın aldığı ikinci el matkap, spiral ve kabloları, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki F.D. ile kaldığı metruk binada muhafaza ettiğini belirtti.

        Savcı, olaydan önce bir işe giden İ.E'nin döndüğünde yerinde olmayan malzemelerin nerede olduğunu sorması üzerine F.D'nin çalındığını söylediğini, ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü ve sanığın tabancayla F.D'yi öldürüp kaçtığını bildirdi.

        İ.E'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Savunması alınan İ.E, maktulü tanıdığı için metruk binada birlikte kaldıklarını ve olay günü malzemelerini F.D'ye emanet ettiğini söyledi.

        Öğle saatlerinde metruk binaya döndüğünde malzemelerinin yerinde olmadığını gördüğünü öne süren İ.E, şunları kaydetti:

        "Metruk binaya yakın bir iş yerinin güvenlik kamerasından F.D'nin valiz içinde bana ait malzemeleri dışarı çıkardığını gördüm. Kendisine bu durumu anlattım. Ardından aramızda kavga çıktı. Kendisi bana küfretti. Ben de metruk binada bulunan tabancayla F.D'ye ateş ettim. Ortam o sırada karanlıktı. F.D. yaralanınca olay yerinden kaçtım. Olayda kullandığım tabancayı sulama kanalına attım. F.D'yi korkutup malzemelerimi neden sattığını öğrenmek amacım vardı. Kendisini öldürmek niyetim yoktu. Bu olay sebebiyle çok pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

        Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırdığı sanık İ.E'nin cezasını, cinayeti "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 18 yıla indirdi.

        Heyet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıl 6 ay olmak üzere 19 yıl 6 ay hapis ve 2 bin 400 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde 29 Mart 2023'te metruk binada F.D'nin (43) silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan arkadaşı İ.E. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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