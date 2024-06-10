Adana Valiliğinden bağış adı altında para isteyenlere karşı uyarı:

Adana Valiliği, bürokratların isimlerini kullanarak bağış veya yardım kampanyası adı altında para isteyen kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, son dönemde art niyetli bazı kişilerin, Vali Yavuz Selim Köşger, vali yardımcıları ve kaymakamlar gibi üst düzey bürokratların isimlerini kullanarak iş insanlarını ve hayırsever vatandaşları aradıklarının tespit edildiği bildirildi.

Bu kişilerin, çeşitli bahanelerle kurban bağışı ve para talebinde bulunduklarının belirlendiği anlatılan açıklamada, "Adana Valiliğinin veya bir kamu kurumunun, vatandaşlar, iş adamları ve esnaftan telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi talebi, yöntemi kesinlikle bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.