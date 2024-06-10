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        Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 15:14 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:14
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        Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Konakkuran mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme uçağı, helikopter ve arazözler yönlendirildi.

        Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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