Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Konakkuran mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme uçağı, helikopter ve arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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