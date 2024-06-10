Adana'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Adana'nın Kozan ilçesinde müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Bağlar Mahallesi Kanarya Sokak'taki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, ikametin yanındaki ahır ve samanlığa da sıçradı.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen Yeter Dinler, evden çıkarıldıktan sonra sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangında ev, ahır ve samanlıkta hasar oluştu.
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