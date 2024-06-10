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        Adana'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

        Adana'nın Kozan ilçesinde müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 15:26 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:26
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        Adana'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
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        Adana'nın Kozan ilçesinde müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Bağlar Mahallesi Kanarya Sokak'taki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, ikametin yanındaki ahır ve samanlığa da sıçradı.

        İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen Yeter Dinler, evden çıkarıldıktan sonra sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yangında ev, ahır ve samanlıkta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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