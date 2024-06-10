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        Adana'da düzenlenen "Anadolu Panelleri"nde kurumsal yönetimin önemi anlatıldı

        Türkiye Kurumsal Yönetim Derneğince (TKYD) kurumsal yönetimi yaygınlaştırmak için düzenlenen "Anadolu Panelleri"nin üçüncüsü Adana'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:31 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:31
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        Adana'da düzenlenen "Anadolu Panelleri"nde kurumsal yönetimin önemi anlatıldı
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        Türkiye Kurumsal Yönetim Derneğince (TKYD) kurumsal yönetimi yaygınlaştırmak için düzenlenen "Anadolu Panelleri"nin üçüncüsü Adana'da gerçekleştirildi.

        TKYD'nin, Nasıl Bir Ekonomi gazetesi işbirliğinde organize ettiği etkinlik, Adana Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlendi.

        Programda konuşan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka, yaklaşık 600 bireysel ve 180 kurumsal üyelerinin olduğunu söyledi.

        Yaptıkları çalışmalara değinen Saka, "Türkiye'de 20 yılı aşkın süredir kurumsal yönetim kavramının anlaşılması, yaygınlaştırılması ve derinleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

        Saka, kurumsallaşma konusunda adımlar atılması gerektiğini belirterek, "Sistemsel olarak kurumsal yönetim konusunda maalesef yetersiz kalıyoruz. Biz sistemlere bağlı değil kişilere bağlı sistemlerle şirketlerimizi, kurumlarımızı yönetmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç da kurumsal yönetimin, işletmelerin uzun vadeli başarılarını garanti altına alıp, paydaşlar arasındaki güveni tesis ettiğini vurguladı.

        Firmalara önerilerde bulunan Kıvanç, şöyle devam etti:

        "Kurumsallaşamıyorsanız destek alın, ihracat yapın çünkü ihracat firmanıza çekidüzen vermenize, kurumsallaşmaya adım atmanıza büyük katkı sağlayacaktır. Üçüncüsü ise halka açılın. Hem finansal açıdan firmanıza destek sağlayabilir hem de kurumsallaşma açısından önemli adımlar atmak zorunda kalırsınız. Etkin bir kurumsal yönetim yapısı, işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırır. Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda hareket eden işletmeler, daha güçlü ve sürdürülebilir kurumsal yönetim yapıları geliştirebilirler. Bu iki kavramın birbirini desteklediği ve tamamladığı bir yapı, uzun vadede işletmelerin rekabet avantajını artıracaktır."

        Manisa ve Aydın'ın ardından Adana'da düzenlenen etkinlikte konuşmaların ardından "kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik" temalı panel yapıldı.

        "Anadolu Panelleri"ne, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, iş insanları ve sanayiciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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