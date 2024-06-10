Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

        Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada yargılanan tutuklu sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:37 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada yargılanan tutuklu sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu R.M. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

        Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiğini ve dijital materyallerinde PKK/KCK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiğini belirtti.

        Savcı ayrıca sanığın PKK/KCK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğünü, kod isim kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığını, örgüte ait hücre evlerinde kaldığını, terör örgütü adına istihbarat topladığını ve örgüt işgalindeki bölgede nöbet tuttuğunu belirterek, R.M'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Tercüman aracılığıyla savunması alınan R.M, örgüt üyesi olmadığını öne sürerek, "PKK terör örgütü ile bir bağım yoktur. Örgütsel eylemlere katılmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Hasta köpek vakasında 1 tutuklama
        Hasta köpek vakasında 1 tutuklama
        Kovanı açtığı sırada saldırıya uğradı! Katil arılar!
        Kovanı açtığı sırada saldırıya uğradı! Katil arılar!
        Kanserli dokuları aydınlatıyor! Hastalığın tekrar etme riski azaltılabilir
        Kanserli dokuları aydınlatıyor! Hastalığın tekrar etme riski azaltılabilir
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        YKS'de yapay zekalı kopya
        YKS'de yapay zekalı kopya
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç

        Benzer Haberler

        Adana'da düzenlenen "Anadolu Panelleri"nde kurumsal yönetimin önemi anlatıl...
        Adana'da düzenlenen "Anadolu Panelleri"nde kurumsal yönetimin önemi anlatıl...
        Tren rayları kenarında poşette cansız bedeni bulunan bebeği annesi öldürmüş...
        Tren rayları kenarında poşette cansız bedeni bulunan bebeği annesi öldürmüş...
        Adana'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Adana'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Adana Valiliğinden bağış adı altında para isteyenlere karşı uyarı:
        Adana Valiliğinden bağış adı altında para isteyenlere karşı uyarı: