Adana'da pikabın 2 araca çarpması sonucu 1'i polis 2 kişi yaralandı

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülendi. Görüntülerde kaza sırasında kaldırımdaki bankta oturan 2 kişinin panikle uzaklaştığı da yer aldı.

Kazada pikap sürücüsü ile bir polis yaralandı.

Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeki bir pikap, kontrolden çıkarak karşı yöne geçip park halinde bulunan 1'i polis aracı olmak üzere 2 araca çarparak durabildi.

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