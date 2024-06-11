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        Adana'da asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan 11 yaşındaki çocuk öldü

        Adana'da, tekstil atölyesinde asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 10:07 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:07
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        Adana'da asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan 11 yaşındaki çocuk öldü
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        Adana'da, tekstil atölyesinde asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan çocuk yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Ahmet Avan (11), merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinin asansör kabiniyle duvar arasına sıkıştı.

        İşçilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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