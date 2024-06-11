Adana'da asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan 11 yaşındaki çocuk öldü

İşçilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Ahmet Avan (11), merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinin asansör kabiniyle duvar arasına sıkıştı.

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