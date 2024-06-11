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        "Narkoçelik-21" operasyonlarında 1 şüpheli daha tutuklandı

        Adana'da polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen "Narkoçelik-21" operasyonları kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 267'ye yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 10:10 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:10
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        "Narkoçelik-21" operasyonlarında 1 şüpheli daha tutuklandı
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        Adana'da polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen "Narkoçelik-21" operasyonları kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 267'ye yükseldi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 3 Haziran'da başlatılan ve 266 zanlının tutuklandığı operasyonlar kapsamında uyuşturucu çetesi elebaşılarından olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Nuri Can K'nin (25) de emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Soruşturmaya ilişkin edinilen yeni bilgilere göre, merkez Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi'nde otomobille seyir halindeyken yakalanan Nuri Can K'nin, ilçedeki Yeşilyuva Mahallesi'nde 1'i kadın 8 kişinin yer aldığı uyuşturucu çetesini yönettiği öne sürüldü.

        - Uyuşturucu ticaretinde şifreli konuştukları belirlendi

        "Torbacı" tabir edilen sokaklarda uyuşturucu satışı yapan çete üyelerinin, alıcılarla buluşmalarında şifreli konuştukları, bu kapsamda kubar esrar yerine "Kübra", metamfetamin yerine de İngilizcede "buz" anlamına gelen "ice" ifadelerini kullandıkları öğrenildi.

        Torbacıların 500 lira yevmiye, bir öğün yemek ve bir paket sigara karşılığında bu suçu işledikleri belirlendi.

        "Uyuşturucu ticareti" başta olmak üzere çeşitli olaylardan emniyette 45 suç kaydı bulunan Nuri Can K, işlediği suçlara ilişkin sorular karşısında hiçbirini hatırlamadığını ileri sürdü.

        Çete üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanan Pınar K, Murat O, Hüseyin D, Özgür S, Uğur Can S, Mehmet S, Kaan K. ve Umut G'nin ardından çete elebaşı olduğu gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Nuri Can K. de çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Böylelikle soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı 267'ye yükseldi.

        - Adana Emniyet Müdürü Arıkan'dan personele tebrik

        Adana İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-21" operasyonlarına katılan polisleri gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

        Arıkan, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde operasyona katılan polislerle bir araya geldi.

        Polisleri kutlayan Arıkan, operasyonların son yıllarda yapılan en büyük çalışmalardan biri olduğunu söyledi.

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in de ekipleri tebrik ettiğini belirten Arıkan, şöyle konuştu:

        "Suç ve suçluyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha sıkı şekilde mücadele edeceğinize inancımız tamdır. Bundan sonra torbacı diye tabir edilen sokak satıcıları sizlerden biraz daha korkarak, muhtemelen köşe başlarını bırakarak inlerine çekilecekler. Tabii ki bu burada kalmayacak. En alta, dibe inerek onların kökünü kazıyacaksınız arkadaşlar. Hepinizi tebrik ediyor gözlerinizden öpüyorum."

        Konuşmasının ardından Arıkan, operasyona katılan "Barbara" isimli narkotik köpeğini sevdi.

        - Operasyonlar

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana Valiliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 586 ekip, 2 bin 855 personel, 10 özel harekat unsuru, 3 hava aracı, 1 helikopter ve 23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Adana'da operasyonlar düzenlendiğini belirtmişti.

        Operasyonlarda 12 ayrı uyuşturucu suç çetesinin çökertildiğini aktaran Yerlikaya, "Operasyonlarda uyuşturucu suç çete üyesi 282 şüpheli yakalandı, 266'sı tutuklandı. 11'i hakkında adli kontrol kararı verildi." bilgisini vermişti.

        EGM tarafından Türkiye'de tek operasyonda 266 tutuklamayla en yüksek tutuklama oranına ulaşıldığını vurgulayan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren valiliği, başsavcılığı ve polisi tebrik etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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