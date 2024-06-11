Adana'da boru ve sayaç çaldığı iddia edilen sanığa 6 yıl hapis cezası

Müşteki avukatları ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Savcı ayrıca, müştekileri görünce kaçan G.T'nin kovalamaca sonucu yakalandığını aktararak, sanık G.T'nin "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, 14 Temmuz 2023'te müştekiler H.Ö. ve A.T'nin 19 Mayıs Mahallesi'ndeki ortak kullandıkları evlerini kontrol etmek amacıyla gittiklerini ve bu sırada G.T'yi evden su borusu ile elektrik sayacı çalarken gördüklerini belirtti.

Adana'da bir evden su borusu ve elektrik sayacı çaldığı öne sürülen sanığa, hırsızlık suçundan 6 yıl hapis cezası verildi.

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