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        Adana'da otomobilin bisiklete çarpması güvenlik kamerasında

        Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobilin bisiklete çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 11:52 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:52
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        Adana'da otomobilin bisiklete çarpması güvenlik kamerasında
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobilin bisiklete çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Karacaoğlan Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aniden Zübeyde Hanım Caddesi'ne çıkan bisiklete çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle bisikletten yola savrulan erkek çocuk yaralandı.

        Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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