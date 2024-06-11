Adana'da otomobilin bisiklete çarpması güvenlik kamerasında
Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobilin bisiklete çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobilin bisiklete çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Karacaoğlan Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aniden Zübeyde Hanım Caddesi'ne çıkan bisiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bisikletten yola savrulan erkek çocuk yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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