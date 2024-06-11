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        Adana'da ölümlü kazayla ilgili tutuklanan sürücünün "alkol ve uyuşturucu etkisinde olduğu" iddianamede

        SATUK TOPALOĞLU - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde pastane önünde oturan 1 kişinin otomobilin çarpması sonucu öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazayla ilgili tutuklanan sürücü hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianamede, sanığın kaza sırasında "alkollü ve uyuşturucu etkisinde olduğu" belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 12:35 Güncelleme: 11.06.2024 - 12:35
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        Adana'da ölümlü kazayla ilgili tutuklanan sürücünün "alkol ve uyuşturucu etkisinde olduğu" iddianamede
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        SATUK TOPALOĞLU - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde pastane önünde oturan 1 kişinin otomobilin çarpması sonucu öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazayla ilgili tutuklanan sürücü hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianamede, sanığın kaza sırasında "alkollü ve uyuşturucu etkisinde olduğu" belirtildi.

        Kozan Bulvarı'nda 22 Kasım 2023'te pastane önünde oturan Emin Çopur'un (46) öldüğü, S.E'nin yaralandığı kazanın ardından tutuklanan otomobil sürücüsü T.A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanık hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, T.A. idaresindeki otomobilin yönünü nedensiz olarak değiştirdiği, kaldırım üzerine çıkıp önce pastane önünde sandalyede oturan Emin Çopur ve S.E'ye, ardından kuruyemiş dükkanına çarparak durabildiği anlatıldı.

        Kazada Emin Çopur'un hayatını kaybettiği, S.E'nin ise "basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaralandığı" bilgisi iddianamede yer aldı.

        - Sanığın asli kusurlu olduğu iddianamede belirtildi

        İddianamede, bilirkişi raporuna da yer verilerek, sanığın Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerine aykırı hareket ettiği kaydedildi.

        Sanığın asli ve tam kusurlu olduğu belirtilen iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

        "Sürücü T.A'nın Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerine aykırı hareket ederek, (aracın hızını yol durumuna göre ayarlamamak, alkollü araç kullanmak, herhangi bir zorunluluk olmaksızın aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi) suretiyle asli ve tam kusurlu olduğu, sanığın kusurlu eylemi ile ölüm ve yaralanma arasında illiyet bulunduğu, olay sırasında 2,12 promil alkollü ve uyuşturucu madde etkisi altında olduğu, cihetle bilinçli hareket ettiğinin kabulü gerektiği anlaşıldığından eylemine uyan 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan cezalandırılması talep olunur."

        Tutuklu sanık T.A. gelecek günlerde hakim karşısına çıkacak.

        - Kaza

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Kozan Bulvarı'nda 22 Kasım 2023'te T.A. idaresindeki 01 VF 150 plakalı otomobil önce pastane önünde oturan Emin Çopur'a (46) ve S.E'ye çarpmış, ardından Çopur'un sahibi olduğu kuruyemiş dükkanına girmişti.

        Kazada Çopur, otomobilin altında kalarak yaşamını yitirmiş, yanındaki S.E. hafif yaralanmıştı. Sürücü T.A. kazanın ardından tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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