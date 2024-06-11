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        Adana'da silahlı saldırıda 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili 10 sanığa dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta 1 kişinin silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 4'ü tutuklu 10 sanık hakkında dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 14:44 Güncelleme: 11.06.2024 - 14:44
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        Adana'da silahlı saldırıda 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili 10 sanığa dava
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta 1 kişinin silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 4'ü tutuklu 10 sanık hakkında dava açıldı.

        Yenibey Mahallesi'nde 24 Temmuz 2023'te Mustafa Kılıç'ın (41), evinin olduğu sokakta yürürken silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili olaydan 1 gün sonra tutuklanan L.O, R.O, T.O. ve suça sürüklenen çocuk S.O. (17) ile tutuksuz E.G, H.Ş, M.Ş, R.A, R.O. ve S.A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede L.O, R.O, T.O'nun kız kardeşi Selamet O'nun maktul Mustafa Kılıç ile kaçması nedeniyle taraflar arasında husumet bulunduğu belirtildi.

        İddianamede, yaşı büyük sanıkların bu husumet sebebiyle T.O'nun oğlu suça sürüklenen çocuk S.O'yu Mustafa Kılıç'ı öldürmekle görevlendirdiği anlatıldı.

        Olay günü T.O'nun oğlu S.O'yu otomobille mahallede bulunan E.G'nin evine bıraktığı, M.Ş, L.O. ve H.Ş'nin de bölgede gözlem yaptığı, S.O'nun Mustafa Kılıç'ı sokakta yürüdüğü sırada tabancayla öldürdüğü aktarılan iddianemede, S.A'nın da kendisine bırakılan telefon ile S.O. ve babası T.O'yu görüştürdüğü belirtildi.

        Sanıklar L.O, R.O, T.O, R.A, R.O'nun, Mustafa Kılıç'ın daha önce ayağından vurulması olayında da yer aldıkları ve her iki olayda da aynı ruhsatsız tabancının kullanıldığı iddianamede anlatıldı.

        İddianamede sanıklar H.Ş, L.O, M.Ş, R.A, R.O, T.O, R.O'nun "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, S.A. ve E.G'nin "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 20'şer yıla kadar, olayın faili suça sürüklenen çocuk S.O'nun ise "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 4'ü tutuklu 10 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        - Olay

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 24 Temmuz 2023'te Yenibey Mahallesi'nde husumet sebebiyle Mustafa Kılıç'ın (41), evinin olduğu sokakta yürürken silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan L.O, R.O, T.O. ve suça sürüklenen çocuk S.O. tutuklanmış, E.G, H.Ş, M.Ş, R.A, R.O. ve S.A. ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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