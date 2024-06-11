Adana'da "Hayat Boyu Yüreğir" sergisi açıldı
Adana'da halk eğitimi merkezlerinde tasarlanan ürünler, "Hayat Boyu Yüreğir" adlı sergide buluşturuldu.
Adana'da halk eğitimi merkezlerinde tasarlanan ürünler, "Hayat Boyu Yüreğir" adlı sergide buluşturuldu.
Yüreğir Kültür Merkezi'nde açılan yıl sonu sergisinde, usta öğreticiler ile kursiyerlerin hazırladığı giyim ürünleri, aksesuarlar ve süs eşyaları tanıtıldı.
Etkinlikte konuşan Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.
Aksu, sonrasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Tolga Temir ile eserlerin yer aldığı stantları gezdi.
Sergi gün boyunca ziyarete açık olacak.
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