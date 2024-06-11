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        Adana'da "Yaşama Dair Fotoğraf Sergisi" açıldı

        Adana'da Atölye 01 Fotoğraf ve Gezi Kulübü tarafından "Yaşama Dair Fotoğraf Sergisi" düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 16:50 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:53
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        Adana'da "Yaşama Dair Fotoğraf Sergisi" açıldı
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        Adana'da Atölye 01 Fotoğraf ve Gezi Kulübü tarafından "Yaşama Dair Fotoğraf Sergisi" düzenlenen törenle açıldı.

        Çukurova Belediyesi sergi salonunda düzenlenen açılışta, küratör Mesut Demirci ve 21 fotoğrafçının 57 eseri yer aldı.

        Sergide, insan yaşamının çeşitliliğine dair portreler ile kültürel değerler, tarihi evler, meslekler ve yaşam alanlarını yansıtan fotoğraflar beğeniye sunuldu.

        Törene, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Selçuk Taşyürek ve davetliler katıldı.

        Sergi, 13 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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