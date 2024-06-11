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        Adana'da stat görevlisini darbeden 3 kişi gözaltına alındı

        Adana'da amatör ligde, maç esnasında stada girmek isteyen ve kendilerini engelleyen görevliyi darbeden 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 17:20 Güncelleme: 11.06.2024 - 17:20
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        Adana'da stat görevlisini darbeden 3 kişi gözaltına alındı
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        Adana'da amatör ligde, maç esnasında stada girmek isteyen ve kendilerini engelleyen görevliyi darbeden 3 kişi gözaltına alındı.

        Çukurova Stadı'nda 8 Haziran'da oynanan 11 yaş altı amatör futbol maçında, hakem kararlarını beğenmeyen K.A, C.A. ve E.S. sahaya girmek istedi.

        Stat görevlisi U.Y. sahaya girmek isteyen 3 kişiye engel olmaya çalıştı.

        Çıkan tartışmada, K.A, C.A. ve E.S, görevli U.Y'yi darbetti.

        Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

        Öte yandan, olay anı stadın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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