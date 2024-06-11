Ceyhan Belediyesinden 2 bin 750 emekliye 7'şer bin lira bayram ikramiyesi

Ceyhan Belediyesi, ilçedeki 2 bin 750 emekliye 7'şer bin lira Kurban Bayramı ikramiyesi desteğinde bulundu.

Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ayrım yapmaksızın ilçedeki tüm ihtiyaç sahibi emeklilere bayram ikramiyesi verdiklerini söyledi.

Aydar, verdikleri sözü tutmanın gururunu yaşadıklarını anlatarak, "31 Mart'tan önce söylediğimiz gibi hanesinde başka geliri olmayan, siyasi görüşü ne olursa olsun tüm hemşehrilerimiz burada. Biz ayrım yapmaksızın herkesin yanındayız. İyi ki varsınız." ifadesini kullandı.