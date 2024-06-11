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        Ceyhan Belediyesinden 2 bin 750 emekliye 7'şer bin lira bayram ikramiyesi

        Ceyhan Belediyesi, ilçedeki 2 bin 750 emekliye 7'şer bin lira Kurban Bayramı ikramiyesi desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 17:37 Güncelleme: 11.06.2024 - 17:37
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        Ceyhan Belediyesinden 2 bin 750 emekliye 7'şer bin lira bayram ikramiyesi
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        Ceyhan Belediyesi, ilçedeki 2 bin 750 emekliye 7'şer bin lira Kurban Bayramı ikramiyesi desteğinde bulundu.

        Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ayrım yapmaksızın ilçedeki tüm ihtiyaç sahibi emeklilere bayram ikramiyesi verdiklerini söyledi.

        Aydar, verdikleri sözü tutmanın gururunu yaşadıklarını anlatarak, "31 Mart'tan önce söylediğimiz gibi hanesinde başka geliri olmayan, siyasi görüşü ne olursa olsun tüm hemşehrilerimiz burada. Biz ayrım yapmaksızın herkesin yanındayız. İyi ki varsınız." ifadesini kullandı.

        Programa, emeklilerin yanı sıra CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, belediye yetkilileri ve bazı partililer de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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