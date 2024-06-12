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        Adana'da Mobilyacılar Sitesi'ndeki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'da Mobilyacılar Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 07:09 Güncelleme: 12.06.2024 - 07:09
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        Adana'da Mobilyacılar Sitesi'ndeki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'da Mobilyacılar Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

        Merkez Yüreğir ilçesindeki Mobilyacılar Sitesi'nde bir iş yerinden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfiaye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekibi, mobilya satışı yapılan iş yerindeki yangına müdahale etti.

        Ekiplerin çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürdüğü yangın maddi hasara yol açtı.

        Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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