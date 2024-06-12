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        Adana'da 2 motosiklet ve 1 bisiklet çalan şüpheli tutuklandı

        Adana'da 2 motosiklet ve 1 bisiklet çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 09:12 Güncelleme: 12.06.2024 - 09:12
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        Adana'da 2 motosiklet ve 1 bisiklet çalan şüpheli tutuklandı
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        Adana'da 2 motosiklet ve 1 bisiklet çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde bazı çalıntı malzemelerin satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, çalışmalar kapsamında satılan 2 motosiklet ve 1 bisikletin şüpheli A.B. (17) tarafından çalındığını tespit etti.

        Şüphelinin bulunduğu adresi tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda A.B'yi yakaladı.

        A.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Ekipler, bulunan çalıntı motosikletler ve bisikleti sahiplerine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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