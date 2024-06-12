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        Adana'da denetimlerde 28 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, polis ekiplerinin denetimlerinde ruhsatsız 19 av tüfeği ve 9 tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 11:12 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:12
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        Adana'da denetimlerde 28 ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, polis ekiplerinin denetimlerinde ruhsatsız 19 av tüfeği ve 9 tabanca ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve huzurun devamının sağlanmasına yönelik denetimlerini 4-10 Haziran'da sürdürdü.

        Bu çerçevede bazı ev, iş yeri ve araçlardaki aramalarda ruhsatsız 19 av tüfeği, 9 tabanca, çok sayıda mermi ve kartuş ile bir miktar uyuşturucu bulundu.

        Çeşitli suçlardan aranan 99 şüphelinin yakalandığı çalışmada, çalıntı 1 otomobil ve 3 motosiklet ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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