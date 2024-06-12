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        Terör örgütü PKK adına korsan gösterilere katıldıkları öne sürülen 10 sanığa dava

        Adana'da, terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösterilere katıldıkları öne sürülen 8'i tutuklu 10 sanık hakkında 42'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 11:16 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:16
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        Terör örgütü PKK adına korsan gösterilere katıldıkları öne sürülen 10 sanığa dava
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        Adana'da, terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösterilere katıldıkları öne sürülen 8'i tutuklu 10 sanık hakkında 42'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın çağrısı üzerine korsan gösterilere katıldıkları iddiasıyla 27 Mart'ta tutuklanan suça sürüklenen çocuklar A.T. (17), E.A. (17), E.E. (16), Y.Ö. (17), M.T. (14), O.A. (17), S.Y.K. (15), S.D. (15) ile haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan H.Ç. (17) ve G.S.A. (14) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 23 Mart'ta sanıkların merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde PKK/KCK terör örgütünün çağrısı sonrası bulvarı ve mahallenin ara sokaklarını örgüt üyeleriyle bir süre trafiğe kapattıkları, taş, sopa, havai fişek ve molotofkokteyli ile güvenlik güçlerine saldırıda bulundukları belirtildi.

        Sanıkların kentte korsan gösterilere katıldığı, terör örgütünü destekler nitelikte sloganlar attığı, terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket ettiği, örgüt propagandasına dönüşen yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşüne taşla veya kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini bez parçasıyla örterek katıldıkları, yolda lastik yaktıkları, cep telefonlarında örgüt eylemlerine ilişkin videolar tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanıkların ayrıca örgüte müzahir kitlenin eylemlere katılmasını sağladığına işaret edildi.

        İddianamede, sanıkların bu gerekçelerle "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "terör örgütün propagandası yapma", "toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma" suçlarından ayrı ayrı toplamda 42'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Suçlamaları kabul etmeyen 8'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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