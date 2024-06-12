Terör örgütü PKK adına korsan gösterilere katıldıkları öne sürülen 10 sanığa dava

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösterilere katıldıkları öne sürülen 8'i tutuklu 10 sanık hakkında 42'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın çağrısı üzerine korsan gösterilere katıldıkları iddiasıyla 27 Mart'ta tutuklanan suça sürüklenen çocuklar A.T. (17), E.A. (17), E.E. (16), Y.Ö. (17), M.T. (14), O.A. (17), S.Y.K. (15), S.D. (15) ile haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan H.Ç. (17) ve G.S.A. (14) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 23 Mart'ta sanıkların merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde PKK/KCK terör örgütünün çağrısı sonrası bulvarı ve mahallenin ara sokaklarını örgüt üyeleriyle bir süre trafiğe kapattıkları, taş, sopa, havai fişek ve molotofkokteyli ile güvenlik güçlerine saldırıda bulundukları belirtildi.

Sanıkların kentte korsan gösterilere katıldığı, terör örgütünü destekler nitelikte sloganlar attığı, terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket ettiği, örgüt propagandasına dönüşen yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşüne taşla veya kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini bez parçasıyla örterek katıldıkları, yolda lastik yaktıkları, cep telefonlarında örgüt eylemlerine ilişkin videolar tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanıkların ayrıca örgüte müzahir kitlenin eylemlere katılmasını sağladığına işaret edildi.