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        Seyhan Baraj Gölü'ne 400 bin sazan yavrusu bırakıldı

        Adana'da üretilen 400 bin sazan yavrusu Seyhan Baraj Gölü'ne salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:39 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:39
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        Seyhan Baraj Gölü'ne 400 bin sazan yavrusu bırakıldı
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        Adana'da üretilen 400 bin sazan yavrusu Seyhan Baraj Gölü'ne salındı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Seyhan Su Ürünleri Üretme İstasyonu'nda sazan balığı üretildi.

        Üretimi yapılan 400 bin sazan yavrusu, törenle "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi kapsamında Seyhan Baraj Gölü'ne bırakıldı.

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'de iç suların en değerli şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

        Köşger, "Toplamda Adana'daki iç sularımıza salınacak yavru sayımız 1,5 milyondu ancak Adana'da 2 milyon 250 bin nüfus olması nedeniyle her nüfusa 1 sazan olacak şekilde yavru balık salımı gerçekleşecek." diye konuştu.

        Vali Köşger, Türkiye'de balık tüketiminin arzu edilen seviyede olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Gelişmiş ülkelerde 20-25 kilogramları bulan balık tüketimi olsa da ülkemizde henüz bu rakam yaklaşık 6-7 kilogram civarında. Balık en değerli ve sağlıklı protein kaynağı. Her türlü imkanı kullanarak vatandaşımızın bu anlamdaki ihtiyacını karşılamak için gayret etmemiz lazım. Çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, balıklar büyüdükten sonra da Adanalılara afiyet olsun diyoruz"

        Etkinliğe İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu ile Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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