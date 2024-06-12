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        Adana'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte kütüphane açıldı

        Adana'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte, Türk Kızılay İl Kadın Kolları Başkanlığı ve Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencilerinin işbirliği ile kurulan kütüphane törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:48 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:48
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        Adana'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte kütüphane açıldı
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        Adana'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte, Türk Kızılay İl Kadın Kolları Başkanlığı ve Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencilerinin işbirliği ile kurulan kütüphane törenle açıldı.

        Şambayadı Geçici Konaklama Merkezi'ndeki açılışa, Vali Yavuz Selim Köşger, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, Türk Kızılay personeli, üniversite öğrencileri ve depremzedeler katıldı.

        Vali Köşger, açılışta yaptığı konuşmada, iyilik hareketinin temellerini attıklarını söyledi.

        Özellikle çocukların bilgiye ulaşması gerektiğini belirten Köşger, "Ülkeyi daha iyi hale getirecek, milleti daha müreffeh yaşatmaya vesile olacak, dünyada huzuru, barışı, esenliği sağlayacak bu tür faaliyetler ve kitap okuyarak dünyayı daha yaşanılır hale getirmek için insanları bilgiyle, güzel değerlerle buluşturmak lazım." dedi.

        Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı da Adana'nın 15 ilçesine kütüphane açtıklarını dile getirdi.

        Bu konudaki çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayan Saygılı, "Her deprem bölgesinde kütüphaneler açmak istiyoruz. Çocuklarımızın lise ve üniversite sınavlarına çok ciddi bir iştahla ve moralle girdiklerini gördük. Buradaki yavrularımızın eğitim almaları ve büyüklerimizin boş zamanlarında kitap okumaları için her yaş grubuna yönelik kütüphane oluşturmuş olduk." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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