Doğu Akdeniz'de mevsim normalleri üstünde seyreden sıcak hava vatandaşları bunaltıyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, mevsim normalleri üstünde seyreden sıcak hava vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Termometrelerin öğlen 37 dereceyi gösterdiği Adana'da, nem oranı gündüz yüzde 44, akşam ise yüzde 88'i buluyor.

Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcak hava günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Bunaltıcı sıcaklar nedeniyle sıklıkla kullanılan cadde ve bulvarlarda sakinlik oluştu.

Dışarı çıkan bazı vatandaşlar ise merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda, gölgede zaman geçirdi.

Parkta zaman geçiren 73 yaşındaki emekli Ahmet Yaman, sıcak nedeniyle çeşmenin altına girerek serinlemeye çalıştı. Yaman, AA muhabirine, "Burada duş aldım, hava çok sıcak. Sıcakta bunaldım, çeşmenin altına girdim. Su güzeldi, serinledim. Keşke her yerde böyle çeşme olsa da altına girsek." dedi. - Mersin'de nem oranı yüzde 91'e çıktı Mersin'de hissedilen hava sıcaklığı 34 dereceye, nem oranı da yüzde 91'e çıktı. Kentteki cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi.

Adnan Menderes Bulvarı sahil bandında yürüyüş yapanlar, güneşten korunmak için park ve mesire alanlarındaki gölgelikleri tercih etti, ağaçların altında dinlenmeye çalıştı. - Hatay Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Hatay'da da yüzde 65'i aşan nem oranı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bunaltıcı havanın etkisiyle merkez Antakya ilçesindeki sokaklarda ve parklarda sakinlik gözlendi. Bazı vatandaşlar ise mesire alanlarında vakit geçirdi. - Osmaniye Termometrelerin 40-41 dereceleri gösterdiği Osmaniye'de cadde ve sokakların normal günlere nazaran daha sakin olduğu görüldü.