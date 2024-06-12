Adana'da sürücülerin ambulansa yol vermesi kamerada
Adana'da trafikteki sürücülerin fermuar yöntemiyle ambulansa yol vermesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Adana'da trafikteki sürücülerin fermuar yöntemiyle ambulansa yol vermesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Turgut Özal Bulvarı'nda trafikteki sürücüler, sirenlerini çalarak arkalarından gelen ambulansa fermuar yöntemiyle yol verdi.
Ambulansın içindeki sağlık çalışanları o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Trafikte sağa ve sola yanaşan araçlar sayesinde ambulanstaki hasta, hızlı şekilde Çukurova Devlet Hastanesine ulaştırıldı.
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