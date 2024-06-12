Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa 10 yıl hapis
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, arazi meselesinden tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa 10 yıl hapis verildi.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, arazi meselesinden tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa 10 yıl hapis verildi.
Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, tutuksuz sanık N.K. ile müşteki E.Y. katılmadı. Taraf avukatları ise mahkemede hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, N.K. ve E.Y. arasında arazi meselesi nedeniyle husumet bulunduğunu, olay günü Kaşoba Mahallesi'ndeki arazide karşılaşan sanık N.K, yeğeni U.K. ve müşteki E.Y'nin tartıştıklarını belirtti.
Savcı, kavgaya dönüşen olayda U.K'yi darbeden E.Y'nin N.K. tarafından hayati tehlike geçirecek şekilde ağır yaraladığını anlatarak, N.K'nin "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Sanık avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek beraat talebinde bulundu.
Müşteki avukatı ise olay nedeniyle sanığın cezalandırılmasını istedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapse çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.
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