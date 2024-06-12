Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa 10 yıl hapis

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, N.K. ve E.Y. arasında arazi meselesi nedeniyle husumet bulunduğunu, olay günü Kaşoba Mahallesi'ndeki arazide karşılaşan sanık N.K, yeğeni U.K. ve müşteki E.Y'nin tartıştıklarını belirtti.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, tutuksuz sanık N.K. ile müşteki E.Y. katılmadı. Taraf avukatları ise mahkemede hazır bulundu.

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