Adana'da bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı davasında karar

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sokakta 1 kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada, suça sürüklenen çocuk "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılırken, 9 sanığın beraati kararlaştırıldı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar L.O, R.O, T.O. ve suça sürüklenen çocuk S.O. (17) ile tutuksuz sanıklar E.G, H.Ş, M.Ş, R.A, R.O. ve S.A. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, L.O, R.O, T.O'nun kız kardeşleri Selamet O'nun maktul Mustafa Kılıç ile kaçması nedeniyle taraflar arasında husumet bulunduğunu, yaşı büyük sanıkların bu husumet sebebiyle T.O'nun oğlu S.O'yu Mustafa Kılıç'ı öldürmekle görevlendirdiğini belirtti.

Savcı ayrıca, T.O'nun oğlu S.O'yu otomobille mahallede bulunan E.G'nin evine bıraktığını, M.Ş, L.O. ve H.Ş'nin de bölgede gözlem yaptığını, S.O'nun Mustafa Kılıç'ı sokakta yürüdüğü sırada tabancayla öldürdüğünü, S.A'nın da kendisine bırakılan telefon ile S.O. ve babası T.O'yu görüştürdüğünü aktardı.

L.O, R.O, T.O, R.A, R.O'nun, Mustafa Kılıç'ın daha önce ayağından vurulması olayında da yer aldıklarını kaydeden savcı, her iki olayda da aynı ruhsatsız tabancının kullanıldığını bildirdi.