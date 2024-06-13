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        Adana'da tabancayla ateş açılan iş yerine çok sayıda kurşun isabet etti

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tabancayla ateş açılması sonucu bir iş yerine çok sayıda mermi isabet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 10:25 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:25
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        Adana'da tabancayla ateş açılan iş yerine çok sayıda kurşun isabet etti
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tabancayla ateş açılması sonucu bir iş yerine çok sayıda mermi isabet etti.

        Hürriyet Mahallesi'nde Süleyman A'ya ait giyim mağazasına kapalı olduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı.

        Tabancadan çıkan mermiler iş yerinin kapısına ve vitrinine isabet etti.

        Yaralananın olmadığı olayla ilgili polis ekipleri araştırma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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