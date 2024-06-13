Adana'da tabancayla ateş açılan iş yerine çok sayıda kurşun isabet etti
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tabancayla ateş açılması sonucu bir iş yerine çok sayıda mermi isabet etti.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tabancayla ateş açılması sonucu bir iş yerine çok sayıda mermi isabet etti.
Hürriyet Mahallesi'nde Süleyman A'ya ait giyim mağazasına kapalı olduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı.
Tabancadan çıkan mermiler iş yerinin kapısına ve vitrinine isabet etti.
Yaralananın olmadığı olayla ilgili polis ekipleri araştırma başlattı.
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