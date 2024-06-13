Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kamyona çarpan tırın sürücüsü yaralandı

        Adana'da otoyolda kamyona çarpan tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 11:12 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kamyona çarpan tırın sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da otoyolda kamyona çarpan tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen yabancı plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Acıdere Mahallesi mevkisinde O.Y. idaresindeki 33 AHJ 917 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        Kazada yabancı plakalı tırın sürücüsü yaralandı.

        Kamyon şoförü O.Y'nin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan tır sürücüsü sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kamyon sürücüsü O.Y. ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Kaza sonrası otoyolda yaklaşık 25 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        Anne-oğul arasındaki çatışma ara bulucuya taşındı
        Anne-oğul arasındaki çatışma ara bulucuya taşındı
        Florida'da sel felaketi
        Florida'da sel felaketi
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Korkunç iddia! 7 hastasına cinsel saldırıda bulundu
        Korkunç iddia! 7 hastasına cinsel saldırıda bulundu
        Milli coşku
        Milli coşku
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        NASA'nın canlı yayında yayınladığı ses kaydı panik yarattı
        NASA'nın canlı yayında yayınladığı ses kaydı panik yarattı
        Görmemiş gibi yapmadı
        Görmemiş gibi yapmadı
        Kadın doktoru nakavt etmişti! Ödül gibi ceza!
        Kadın doktoru nakavt etmişti! Ödül gibi ceza!
        60 yıllık hayal
        60 yıllık hayal
        Sedef Güler'in annesinden yürek yakan açıklama!
        Sedef Güler'in annesinden yürek yakan açıklama!
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Fırtına Deresi dehşetinde 2 çocuk boğulmuştu! Sıcak gelişme!
        Fırtına Deresi dehşetinde 2 çocuk boğulmuştu! Sıcak gelişme!
        Kolestrol ilacının mucidi yaşamını yitirdi
        Kolestrol ilacının mucidi yaşamını yitirdi
        Ortadireğin erimesinin grafiği
        Ortadireğin erimesinin grafiği
        AB ile Çin arasında ek vergi gerilimi
        AB ile Çin arasında ek vergi gerilimi
        Çocuk işçi yasağında çelişki
        Çocuk işçi yasağında çelişki

        Benzer Haberler

        40 kişinin öldüğü binayı 'Raylı sistem, depreme dayanıklı' diye satmışlar
        40 kişinin öldüğü binayı 'Raylı sistem, depreme dayanıklı' diye satmışlar
        Motosikletle gelip, kadın giyim mağazasına ateş açtılar; 14 kurşun isabet e...
        Motosikletle gelip, kadın giyim mağazasına ateş açtılar; 14 kurşun isabet e...
        Adana'da tabancayla ateş açılan iş yerine çok sayıda kurşun isabet etti
        Adana'da tabancayla ateş açılan iş yerine çok sayıda kurşun isabet etti
        FETÖ sanığı Siirt dışına çıkamayacak
        FETÖ sanığı Siirt dışına çıkamayacak
        Adana'da bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı davasında karar
        Adana'da bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı davasında karar
        Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa 10 yı...
        Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa 10 yı...