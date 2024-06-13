Adana'da kamyona çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen yabancı plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Acıdere Mahallesi mevkisinde O.Y. idaresindeki 33 AHJ 917 plakalı kamyona arkadan çarptı.

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