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        Adana'da bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen sanığa 19 yıla kadar hapis talebi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eski eşiyle görüştüğü iddiasıyla bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen sanık hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından 19 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 11:24 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:24
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        Adana'da bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen sanığa 19 yıla kadar hapis talebi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eski eşiyle görüştüğü iddiasıyla bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen sanık hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından 19 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Gürselpaşa Mahallesi'nde 21 Ağustos 2023'te eski eşiyle görüştüğü iddiasıyla T.S'yi (34) öldürdüğü öne sürülen ve olaydan bir gün sonra tutuklanan H.A. hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede H.A'nın eski eşi Ş.Ö'nün T.S. ile ilişkisi nedeniyle sanıkla maktul arasında husumet bulunduğu belirtildi.

        İddianamede, maktul T.S. ile Ş.Ö'nün bir süre kentteki aynı iş yerinde çalıştığı anlatıldı.

        Sanığın olaydan önce maktulün numarasını cep telefonuna "Anne iş yeri" olarak kaydettiği aktarılan iddianamede, şu bilgilere yer verildi:

        "Maktulün kullanımındaki bu numara üzerinden 'hesap göreceğim herkesi de katacağım' şeklinde WhatsApp paylaşımı yaptığı, ardından maktulün, sanığın eski eşinin ikamet ettiği apartmanın fotoğrafını WhatsApp üzerinden paylaştığı, maktulün paylaşımlarının ardından sanığın kızına maktule ait profil fotoğrafını gösterdiği ve kızının da bu kişiyi T.S. olarak bildiğini ve annesinin karıştığı bir trafik kazası sonrası T.S'nin annesine ait köpeği eve getirdiğini babasına söylediği tespit edilmiştir."

        İddianamede, sanığın olay günü eski eşinin apartmanın karşısında bulunan cimnastik kulübüne kızını bıraktığı, bu sırada apartmanın otoparkında otomobilinde yalnız oturan maktulün yanına gittiği ve aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlatıldı.

        Kavgada, sanığın T.S'yi bıçakla ağır yaraladığı, devamında Ş.Ö'nün ikamet ettiği apartman dairesine çıkarak eski kayınpederi M.Ö'ye ait tüfeği alıp T.S'ye 3 el ateş ettiği, olay anından önce maktulün sanığa küfrettiğinin anlaşıldığı bildirilen iddianamede, sanık H.A'nın "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından toplamda 19 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Tutuklu sanık H.A gelecek günlerde hakim karşısına çıkacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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