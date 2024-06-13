Adana'da depremde 11 kişinin öldüğü apartmanla ilgili 4 sanığın yargılanması sürdü

Adana'da, Sinem Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin dava kapsamında 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar müteahhit Ekrem Naci Sönmez, müteahhit Hüseyin Zati Yıldırım ve ortağı avukat Ömer Faruk Gerger ile teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Belma Çıngıloğlu duruşmaya gelmedi.

Beyanları alınan sanık avukatları, mahkeme heyetinden eksik hususların giderilmesini talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı da dosyayla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesinden gelecek bilirkişi raporunun ve gelmeyen müzekkere cevaplarının beklenilmesi, eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına ve İstanbul Teknik Üniversitesinden istenen bilirkişi raporunun beklenmesine karar verip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi. - 11 kişi hayatını kaybetmişti Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 11 kişinin yaşamını yitirdiği Sinem Apartmanı'na ilişkin müteahhit Ekrem Naci Sönmez, müteahhit Hüseyin Zati Yıldırım ile ortağı avukat Ömer Faruk Gerger ve teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Belma Çıngıloğlu hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.