Adana'da akrabasının "uyuşturucu satıyor" ihbarıyla tutuklanan sanığa 7 yıl 10 ay 15 gün hapis

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, akrabasının "evde uyuşturucu satıyor" ihbarı üzerine tutuklanan sanığa yargılandığı davada 7 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, müşteki M.D'nin merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde birlikte yaşadıkları evde akrabası S.D'nin "uyuşturucu sattığı" ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendiğini belirtti.

Savcı, operasyonda sanığın poşete sakladığı uyuşturucuyu otomobille yanına gelen kişilere satarken yakalandığını ve evde dijital hassas terazi ele geçirildiğini bildirerek, S.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen S.D, "Kimseye uyuşturucu satmadım. Mütalaayı reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı S.D'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.