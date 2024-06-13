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        MHP Adana İl Başkanlığı yönetim kurulu toplantısı yaptı

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı başkanlığında yönetim kurulu toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 14:25 Güncelleme: 13.06.2024 - 14:25
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        MHP Adana İl Başkanlığı yönetim kurulu toplantısı yaptı
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı başkanlığında yönetim kurulu toplantısı düzenlendi.

        Kanlı, parti binasındaki toplantıda, her alanda yaşanan sorunlara karşı duyarlı olduklarını belirtti.

        Toplumu ilgilendiren konulara hassasiyetle yaklaştıklarını ifade eden Kanlı, yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı herkesin tedbirli olmasını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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