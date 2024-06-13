Adana'da 1 kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanığa 18 yıla kadar hapis istemi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Akdeniz Mahallesi'nde 25 Haziran 2023'te iki grup arasındaki kavgada Sinan E'nin (21) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili olaydan bir gün sonra tutuklanan M.G. (41) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay tarihinde M.Z'nin 8 aylık bebeğinin hayatını kaybetmesi nedeniyle mahallede taziye çadırının kurulduğu aktarıldı.

İddianamede, M.G'nin taziye çadırıda tabancayla geldiği, burada alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan arbadede M.Z'nin akrabası İ.H.Z'nin kimliği tespit edilmeyen bir kişi tarafından bıçakla bacağından yaralandığı belirtildi. Bu sırada kalabalığın saldırısından kurtulmak amacıyla kaçan M.G'nin kendisini kovalayan Sinan E'ye tabancayla ateş ettiği anlatılan iddianamede, Sinan E'nin olay yerinde hayatını kaybettiği kaydedildi. İddianamede maktul Sinan E'nin kovalaması nedeniyle sanık M.G'nin haksız tahrik altında maktulü öldürdüğü aktarılarak, M.G'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.