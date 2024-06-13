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        Adana'da baraj gölü havzası atıklardan arındırıldı

        Adana'nın Karaisalı ilçesindeki baraj gölü havzasında denetim ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 14:42 Güncelleme: 13.06.2024 - 14:42
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        Adana'da baraj gölü havzası atıklardan arındırıldı
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        Adana'nın Karaisalı ilçesindeki baraj gölü havzasında denetim ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Sualtı Arama Kurtarma Timi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri Çatalan Mahallesi'nde çalışma yaptı.

        Çalışma kapsamında bölge atıklardan arındıldı, 300 misina ağı ve 60 sepet tuzağı toplandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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