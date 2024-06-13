Adana'da baraj gölü havzası atıklardan arındırıldı

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Sualtı Arama Kurtarma Timi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri Çatalan Mahallesi'nde çalışma yaptı.

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