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        Mardin'de kalp krizi sonucu vefat eden askerin cenazesi Adana'da defnedildi

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Uzman Çavuş Faik Sarıbay'ın cenazesi, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 15:07 Güncelleme: 13.06.2024 - 15:07
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        Mardin'de kalp krizi sonucu vefat eden askerin cenazesi Adana'da defnedildi
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        Mardin'in Dargeçit ilçesinde, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Uzman Çavuş Faik Sarıbay'ın cenazesi, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

        Sarıbay için Mercimek Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Buradaki törene Sarıbay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ceyhan Kaymakamı Ramazan Kurtyemez ve vatandaşlar katıldı.

        Sarıbay'ın naaşı, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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