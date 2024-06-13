Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da dereye düşen araçtaki 3 kişi yaralandı

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, dereye düşen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 15:49 Güncelleme: 13.06.2024 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da dereye düşen araçtaki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, dereye düşen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

        Ali Usta (70) idaresindeki 45 BHH 01 plakalı hafif ticari araç, Tufanbeyli yolunda kontrolden çıkarak Obruk deresine düştü.

        Kazada sürücü ile araçtaki Elfiraz Usta (70) ve Nejla Usta (65) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Gelen sağlık görevlilerince Saimbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalelerin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Sağlık durumu ağır olan Elfiraz Usta daha sonra ambulans helikopterle Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yarın serinlik ve sağanak geliyor! Peki bayramda hava nasıl olacak?
        Yarın serinlik ve sağanak geliyor! Peki bayramda hava nasıl olacak?
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Terzic gitti, Nuri Şahin geliyor
        Terzic gitti, Nuri Şahin geliyor
        'Uygunsuz kıyafet' soruşturması
        'Uygunsuz kıyafet' soruşturması
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Atatürk'ün orijinal imzası: MSB paylaştı, bilinenden farklı
        Atatürk'ün orijinal imzası: MSB paylaştı, bilinenden farklı
        Müziği bıraktı, kripto para çıkardı
        Müziği bıraktı, kripto para çıkardı
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        Yıllar sonra aynı karede
        Yıllar sonra aynı karede
        Yeşilçam'ın jönüne veda
        Yeşilçam'ın jönüne veda
        Milli coşku
        Milli coşku
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        Ambulans vakası! Kornaya basıp yol istedi!
        Ambulans vakası! Kornaya basıp yol istedi!
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        Bayramın en şanslı koçu
        Bayramın en şanslı koçu
        Temmuza kadar açılmayacak
        Temmuza kadar açılmayacak
        Midelerinden 1 buçuk kilo uyuşturucu çıktı!
        Midelerinden 1 buçuk kilo uyuşturucu çıktı!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Mardin'de kalp krizi sonucu vefat eden askerin cenazesi Adana'da defnedildi
        Mardin'de kalp krizi sonucu vefat eden askerin cenazesi Adana'da defnedildi
        Adana'da baraj gölü havzası atıklardan arındırıldı
        Adana'da baraj gölü havzası atıklardan arındırıldı
        Adana'da 1 kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanığa 18 yıla kadar hap...
        Adana'da 1 kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanığa 18 yıla kadar hap...
        MHP Adana İl Başkanlığı yönetim kurulu toplantısı yaptı
        MHP Adana İl Başkanlığı yönetim kurulu toplantısı yaptı
        Depremde 11 kişinin öldüğü Sinem Apartmanı'nın yıkılması ile ilgili bilirki...
        Depremde 11 kişinin öldüğü Sinem Apartmanı'nın yıkılması ile ilgili bilirki...
        Çukurova'da çölyak hastaları için karabuğday ekimi
        Çukurova'da çölyak hastaları için karabuğday ekimi