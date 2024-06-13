Adana'da evde ölü bulunan bebeğin ebeveynlerinin yargılanmasına devam edildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evlerinde iki aylık bebeklerinin ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan anne ve babanın "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 25'er yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu anne Ayşegül ve tutuklu baba Suat Talay, tanık S.S.H. ve müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ile sanıkların avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ayşegül Talay, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Çocuğuma ne oldu bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Sanık Suat Talay kızının bakımında ihmali bir davranışta bulunmadığını öne sürerek, "Çocuğumu kaybetmenin acısını yaşıyorum. Bu nedenle mağdurum. Canım yanıyor. Kendimi ifade edemiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı. Müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı da sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmalarını istedi. Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.